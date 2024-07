Bergamo, presidio per ricordare Satnam Singh: «Qui per chiedere il rispetto dei lavoratori» - Video

Si è svolto nel pomeriggio di sabato 20 luglio, in piazza Vittorio Veneto a Bergamo, il presidio per ricordare la morte di Satnam Singh, ferito e poi lasciato morire dal datore di lavoro lo scorso 19 giugno a Borgo Santa Maria, una frazione di Latina. La mobilitazione, a cui hanno preso parte le rappresentanze sindacali, è stata indetta da Singh Dalraj, rappresentante del Congresso Nazionale indiano in Italia e membro della comunità indiana Sikh. Non sono stati molto numerosi gli indiani della comunità Sikh bergamasca, ai quali si sono però uniti i giovani uomini e donne originari del Bangladesh che hanno manifestato la loro solidarietà per il lavoratore morto e hanno raccontato della repressione che sta colpendo i giovani studenti all’interno del Paese d’origine: oltre un centinaio i manifestanti uccisi nelle ultime settimane.