Bergamo, riaperta via Sauro. Chiuso viale Giulio Cesare: le modifiche alla viabilità

Quello della zona di viale Giulio Cesare è sicuramente il più complesso dei cantieri previsti in città durante il periodo estivo. Si è chiusa la prima fase dei lavori, quella che prevedeva la chiusura di via Sauro fino al 30 giugno, con slittamento fino al 2 luglio a causa del ritrovamento, durante gli scavi, di resti in muratura poi risultati di irrilevante interesse storico-architettonico.

Riaperta via Sauro, si è passati quindi alla fase due dei lavori, che prevede la chiusura di viale Giulio Cesare da piazzale Oberdan a via Legrenzi, esclusi gli incroci con via del Lazzaretto e via Pietri e quello con via dei Celestini e piazzale Olimpiadi, fino a domenica 7 luglio. Chiusura che, come previsto, ha causato code e rallentamenti: anche per questo la volontà di terminare come da programmi, nonostante due giorni in meno a disposizione.

Il cantiere di viale Giulio Cesare

(Foto di Bedolis) Il traffico nella mattinata di mercoledì 3 luglio

(Foto di Bedolis)

Una chiusura necessaria per il contemporaneo svolgimento di tre cantieri, l’accorpamento è stato pensato proprio per limitare al minimo i disagi. Verrà posata la rete del teleriscaldamento in viale Giulio Cesare, mentre verranno completati i lavori alla Tribuna Rinascimento del Gewiss Stadium e proseguirà il cantiere per la realizzazione del sottopasso della linea tranviaria T2.

Le modifiche alla viabilità

A differenza di quanto indicato inizialmente, la fase due si svolgerà dal 3 al 7 luglio. Strade chiuse

- viale Giulio Cesare nel tratto tra via Tito Livio/Legrenzi e via Finardi

- viale Giulio Cesare nel tratto tra via Pietri/via del Lazzaretto e l’immissione di via largo dello Sport su viale Giulio Cesare (fino al 05/07)

- viale Giulio Cesare sia l’ingresso che l’uscita su piazzale Oberdan

Percorsi consigliati

In ingresso, verso il centro città

Da Monterosso / Circonvallazione: viale Giulio Cesare – svolta a sinistra in via Legrenzi – svolta a destra in via Corridoni – via Suardi – via Frizzoni

Da Valtesse S. Antonio - Ponteranica: Nodo Pontesecco – via Ruggeri da Stabello – via Baioni – via Nazario Sauro – Piazzale Oberdan – via Cesare Battisti

Da Valtesse S. Colombano - Conca Fiorita: via Tremana – via Ponte Pietra – svolta a destra in piazzale Olimpiadi/via Fossoli – svolta a sinistra in via Marzabotto – svolta a destra via Lazzaretto – svolta a sinistra su via Baioni – via Nazario Sauro - Piazzale Oberdan - via Cesare Battisti

In uscita, verso Ponteranica/Monterosso:

Da via Frizzoni verso Monterosso/Circonvallazione: Torre del Galgario – via Suardi – via Corridoni – via Legrenzi – viale Giulio Cesare – Circonvallazione/Rotatoria Monterosso

Da via Verdi verso Valtesse/Ponteranica: via San Giovanni – via Cesare Battisti – via Nazario Sauro – via Baioni – via Ruggeri da Stabello – nodo Pontesecco