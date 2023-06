Bergamo per la Romagna: il Comune versa 106 mila euro a favore dei paesi più colpiti dall’alluvione

Il cuore grande di Bergamo ha risposto con straordinario entusiasmo e convinzione alla recente mobilitazione che il Comune ha lanciato per aiutare le aree più colpite dall’alluvione che si è recentemente riversata sull’Emilia Romagna: p roprio in queste ore un bonifico di 106mila euro è stato versato dal Comune di Bergamo sul conto corrente che Anci ha messo a disposizione per aiutare i comuni più colpiti della Romagna lungo il difficile percorso di ricostruzione dei propri territori.