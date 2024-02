Bergamo, rubati 30 computer all’istituto Belotti: il colpo in piena notte

Saranno le forze dell’ordine a far luce sul furto di una trentina di computer portatili spariti l’altra notte dall’istituto superiore Bortolo Belotti. I malviventi si sono introdotti all’interno della scuola cittadina, in via Azzano, nel cuore della notte tra mercoledì 31 gennaio e giovedì 1 febbraio e hanno fatto razzia dei computer che erano utilizzati per l’attività didattica.

Nessuno si è accorto di nulla e il furto è stato scoperto soltanto giovedì mattina, quando il personale di servizio è arrivato all’istituto superiore cittadino e si è reso conto del colpo subito. La scuola è dotata di un sistema d’allarme, che tuttavia non sarebbe entrato in funzione quando i ladri hanno agito: probabilmente lo hanno messo fuori uso, ma questo è uno dei dettagli che le indagini dovranno chiarire. Di certo il colpo è stato consistente, benché i personal computer portatili rubati non fossero di ultima generazione né nuovi. Tuttavia erano impiegati per l’attività didattica all’interno delle varie classi.

«Primo episodio del genere»

I ladri hanno fatto passare più locali e devono aver trascorso diverso tempo all’interno dell’istituto, in quest’anno scolastico frequentato da circa 1.200 studenti, suddivisi in ben 54 classi. Amareggiato il preside Giovanni Vezzoli, che ha sporto denuncia dell’accaduto: «Spiace aver subito questo furto, sul quale siamo fiduciosi potranno far luce le forze dell’ordine – commenta –: fortunatamente i docenti hanno a disposizione i loro tablet e dunque l’attività scolastica non avrà ripercussioni per quanto avvenuto. È la prima volta che accade una cosa del genere qui da noi e siamo rammaricati».