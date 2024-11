Bergamo, si accende il Natale tra le vie del centro

Quando manca un mese al Natale, il centro di Bergamo è pronto ad accendersi. Alle 17,30 di domenica 24 novembre l’inaugurazione del bosco incantato e della casa di Babbo Natale in piazza Vittorio Veneto. Solo una delle tante iniziative che animeranno la città fino all’Epifania, promosse dal Duc, con il Comune e la Camera di Commercio.

In un centro di Bergamo pieno di gente nonostante il cielo nuvoloso, centinaia di famiglie in coda in via XX settembre per la letterina a Santa Lucia.

Non solo in centro città. Mercoledì 27 novembre tutta l’attenzione sarà su Piazza Vecchia, dove verrà acceso l’albero di Natale donato dalla Bcc di Treviglio in collaborazione con la Comunità delle Botteghe di Bergamo Alta. Un momento speciale per la cittadinanza, alla presenza del Vescovo Francesco Beschi.

Le iniziative nei borghi

Atmosfere natalizie anche nei borghi. Il 1° dicembre «Mercatini di Natale» dell’associazione commercianti di Borgo Santa Caterina, con chiusura al traffico della via (9-19). In vendita soprattutto prodotti artigianali, anche i negozi della via saranno aperti. Previste musiche natalizie, interventi teatrali su Santa Lucia e laboratori.