Bergamo, si allontana alla vista degli agenti: uomo arrestato per spaccio. In casa altre sostanze

Nella mattinata di lunedì 22 luglio, il Nucleo interventi sicurezza urbana della Polizia locale di Bergamo ha arrestato un uomo di nazionalità senegalese per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Un’operazione scaturita dall’attività di controllo di piazzale Marconi e delle zone limitrofe, intensificata in seguito a una segnalazione di attività di spaccio nella galleria Fanzago, che collega viale Papa Giovanni XXIII e via Angelo Maj.