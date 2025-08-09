Bergamo, si assumono nonne per fare i casoncelli secondo tradizione

Una casa laboratorio

In Città Alta, una pizzeria al civico 17 di via Gombito ha lasciato spazio all’insegna «Casoncelli Nonna Alda», dove è stata riprodotta una vera cucina anni Settanta. Sul grande tavolone rettangolare è disposta la macchina per la pasta, insieme all’immancabile mattarello per stendere la sfoglia con tanto di grembiule pronto ad essere indossato. Bergamaschi, visitatori e turisti potranno assistere alle dimostrazioni delle nonne durante l’arco della giornata, affacciandosi alla vetrina sulla Corsarola: una casa laboratorio che vuole lasciare un segno tangibile della cucina tradizionale bergamasca. In un momento storico nel quale la ristorazione fatica a trovare personale, ecco dunque l’appello per far scendere in campo le vecchie generazioni, che potranno dare una spinta ai giovani verso un lavoro capace di dare grandi soddisfazioni.

«Difendere e divulgare il patrimonio»

«Cerchiamo nonne vere: chi ha ancora la farina nel grembiule e una storia nel cuore - spiega Elisa Taiocchi, ideatrice del progetto -. Vogliamo che la tradizione non stia nei libri, ma in cucina, davanti agli occhi dei giovani, perché certe gestualità si imparano guardando. Una delle due vetrine del locale è allestita come una cucina anni Settanta dove, a rotazione, le nonne preparano la pasta a mano, davanti al pubblico. L’iniziativa nasce per difendere e divulgare il patrimonio gastronomico bergamasco in modo vivo, quotidiano e inclusivo – conclude Elisa Taiocchi -. Non si tratta di un ristorante qualsiasi, ma di una casa-laboratorio dove le mani raccontano, gli impasti parlano e le ricette si tramandano, focalizzandosi in particolare su casoncelli e scarpinocc per farli non in serie ma con amore». Per candidarsi al lavoro part-time, regolarmente retribuito, basta inviare un curriculum all’indirizzo [email protected].