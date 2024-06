Bergamo, sventata evasione di un detenuto dal carcere

Evasione sventata sabato 8 giugno dalla Casa circondariale di Bergamo, lo comunica in una nota il Sindacato autonomo polizia penitentiaria (Sappe). Ricostruisce l’accaduto Alfonso Greco, segretario per la Lombardia del Sappe: «Il personale di Polizia Penitenziaria in servizio nella Casa circondariale di Bergamo è riuscito ad impedire un tentativo di evasione. Nello specifico, un detenuto, scavalcando il cancello dei passeggi, passando per l’intercinta, si nascondeva dietro le scale di accesso alle sale colloqui del reparto femminile attendendo l’apertura di un varco per poter fuggire. Le agenti in servizio presso il reparto femminile, con lodevole senso del dovere, grazie all’ausilio delle telecamere, nonostante fossero impegnate in altre attività, avvistavano il detenuto nascosto e allertando immediatamente altro personale, si riusciva ad impedire il tentativo». Per il sindacalista, «è doveroso sottolineare quanto, nonostante la cronica carenza di personale in cui riversa l’istituto bergamasco, i continui accorpamenti dei posti di servizio, il carico di lavoro a cui quotidianamente ci si trova a dover far fronte, gli agenti di polizia penitenziaria continuano ad operare con ammirevole senso del dovere dimostrando serietà e professionalità nell’espletamento del proprio servizio». Per questo, conclude, «il Sappe auspica che l’Amministrazione valuti positivamente la possibilità di attivare le procedure di un riconoscimento formale nei confronti del personale coinvolto».