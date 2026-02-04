Cronaca / Bergamo Città
Bergamo, tentano colpi in serie in via Baioni. Minacce alla clinica veterinaria: due denunciati
IL BLITZ. Nella notte in via Baioni la Polizia ha fermato due persone segnalate mentre tentavano di forzare un esercizio commerciale.
Tentavano di rubare nella notte in via Baioni, in due diversi edifici: qui è intervenuta la Polizia di Stato dopo una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza da parte di un residente. L’uomo aveva notato due soggetti intenti a forzare la porta di un esercizio commerciale della zona.
Gli agenti hanno rintracciato poco distante due individui corrispondenti alle descrizioni fornite. Durante il controllo sono stati trovati in possesso di un cacciavite e alcune pietre, oggetti ritenuti compatibili con il tentativo di danneggiamento segnalato.
Minacce alla clinica veterinaria
A distanza di pochi minuti è arrivata una seconda richiesta di intervento, questa volta da parte di due medici in servizio presso una clinica veterinaria della stessa via. I medici hanno riferito di essere stati minacciati da due soggetti che avevano tentato di accedere all’interno della struttura: dopo aver chiesto del denaro e aver ricevuto un rifiuto, avrebbero minacciato il danneggiamento delle vetrate.
Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che si trattava degli stessi individui già fermati poco prima: un italiano di 18 anni e un egiziano di 36 anni. I due sono stati quindi denunciati all’autorità giudiziaria per tentata rapina in concorso e per possesso di armi od oggetti atti ad offendere.
