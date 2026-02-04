Bergamo, tentano colpi in serie in via Baioni. Minacce alla clinica veterinaria: due denunciati

Tentavano di rubare nella notte in via Baioni, in due diversi edifici: qui è intervenuta la Polizia di Stato dopo una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza da parte di un residente. L’uomo aveva notato due soggetti intenti a forzare la porta di un esercizio commerciale della zona.

Gli agenti hanno rintracciato poco distante due individui corrispondenti alle descrizioni fornite. Durante il controllo sono stati trovati in possesso di un cacciavite e alcune pietre, oggetti ritenuti compatibili con il tentativo di danneggiamento segnalato.

Minacce alla clinica veterinaria

A distanza di pochi minuti è arrivata una seconda richiesta di intervento, questa volta da parte di due medici in servizio presso una clinica veterinaria della stessa via. I medici hanno riferito di essere stati minacciati da due soggetti che avevano tentato di accedere all’interno della struttura: dopo aver chiesto del denaro e aver ricevuto un rifiuto, avrebbero minacciato il danneggiamento delle vetrate.