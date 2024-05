Bergamo, torna l’educazione “On the Road”

Al via la terza edizione del progetto “Weekend On the Road” a Bergamo. In città l’iniziativa - che si contraddistingue, a livello nazionale, per un’educazione concreta, sul campo, “senza filtri” - è in programma nelle giornate 3, 4, 5 e 10, 11, 12 maggio. Protagonisti sei giovani studenti del Liceo Falcone, impegnati in turni a stretto contatto con ufficiali e agenti della Polizia Locale del Comando di Bergamo, sulle strade cittadine, tra manifestazioni sportive da supervisionare e controlli di prevenzione e sicurezza.

I controlli su strada sono stati aperti in prima mattinata e hanno visto protagoniste nei “panni” degli agenti della Polizia Locale le prime tre diciassettenni che, al termine dell’esperienza, avranno maggiore consapevolezza sui rischi e i pericoli che si corrono e sull’importanza del rispetto delle regole

I protagonisti di Ragazzi On the Road

All’avvio dell’iniziativa, presentata stamane in conferenza stampa presso il Comando di via Coghetti, hanno preso parte la Comandante della Polizia Locale di Bergamo Gabriella Messina, il Responsabile del Pronto Intervento Commissario Giuseppe Nicoletti, il Vicesindaco e Assessore alla Sicurezza Sergio Gandi in rappresentanza dell’Amministrazione, e, per l’Associazione Ragazzi On the Road, il fondatore del progetto e vicepresidente Alessandro Invernici. Sono state illustrate le attività che svolgeranno nei due “Weekend On the Road” i giovani partecipanti. I controlli su strada sono stati aperti in prima mattinata e hanno visto protagoniste nei “panni” degli agenti della Polizia Locale le prime tre diciassettenni che, al termine dell’esperienza, avranno maggiore consapevolezza sui rischi e i pericoli che si corrono e sull’importanza del rispetto delle regole.

Grazie alla fiducia accordata all’iniziativa “On the Road” da parte del Comune e Comando di Polizia Locale di Bergamo, ancora una volta gli studenti del Liceo linguistico Falcone prendono parte (mediante il PCTO) all’iniziativa “Weekend On the Road”. Suddivisi in gruppi da tre, i giovani vivranno turni giornalieri, ma anche notturni, effettuando specifici controlli preventivi imparando ad utilizzare l’etilometro ed osservando i controlli con il telelaser per verificare la sicurezza sulle strade della città.

La storia dell’associazione

Promosso e coordinato dallo staff dell’omonima Associazione presieduta da Egidio Provenzi, il progetto “On the Road”, nato 17 anni fa nella Bergamasca, ad oggi è attivo su sette province lombarde - Bergamo, Brescia, Monza e Brianza, Mantova, Milano, Sondrio e Varese - ed ha coinvolto oltre 1300 studenti over 16 in percorsi educativi “senza filtri” con la missione di contrastare, anzitutto, il grave fenomeno dell’incidentalità stradale le cui percentuali continuano a preoccupare, in particolare tra i giovani. Una sorta di “incubatore” di prevenzione e di legalità esteso ormai in oltre 100 Comuni nella sola Lombardia che coinvolge numerose Istituzioni ed Enti.