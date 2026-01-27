Cronaca / Bergamo Città
Martedì 27 Gennaio 2026
Bergamo, tra fine marzo e inizio aprile la fine dei lavori per la vasca di laminazione in largo Barozzi
IL CANTIERE. L’opera necessaria per prevenire gli allagamenti che hanno colpito il quartiere Santa Lucia. Sarà dotata di un sistema di monitoraggio e telecontrollo.
Bergamo
Procedono i lavori per la nuova vasca di laminazione in largo Barozzi a Bergamo, nel quartiere Santa Lucia. In fase di completamento le lavorazioni strutturali, restano da realizzare il locale tecnico destinato ad accogliere le pompe e i raccordi idraulici per le immissioni nella vasca. Parallelamente si procederà all’installazione delle componenti elettromeccaniche e delle opere impiantistiche necessarie al corretto funzionamento del sistema di laminazione.
Fine lavori tra marzo e aprile
Al termine di queste attività, l’area di cantiere sarà interessata da un intervento complessivo di ripristino con la ricostruzione di marciapiedi e aree pedonali, oltre al rifacimento del manto stradale. Il cantiere è in linea con le tempistiche previste, con la conclusione dei lavori prevista tra la fine di marzo e l’inizio di aprile.
La nuova vasca di laminazione
L’opera si è resa necessaria per contrastare gli episodi di allagamento che, negli ultimi anni, hanno colpito il quartiere Santa Lucia, in particolare tra largo Barozzi, via dello Statuto e le zone limitrofe, a causa delle insufficienze del sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue e meteoriche. La nuova vasca di laminazione avrà una capacità di invaso pari a circa 3.130 metri cubi, con una lunghezza di 75 metri verso via Grataroli e una profondità di 7. È prevista inoltre l’installazione di un sistema di monitoraggio e telecontrollo, che garantirà la gestione in tempo reale dell’impianto anche da remoto.
