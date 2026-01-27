Bergamo, tra fine marzo e inizio aprile la fine dei lavori per la vasca di laminazione in largo Barozzi

Fine lavori tra marzo e aprile

Al termine di queste attività, l’area di cantiere sarà interessata da un intervento complessivo di ripristino con la ricostruzione di marciapiedi e aree pedonali, oltre al rifacimento del manto stradale. Il cantiere è in linea con le tempistiche previste, con la conclusione dei lavori prevista tra la fine di marzo e l’inizio di aprile.

La nuova vasca di laminazione

L’opera si è resa necessaria per contrastare gli episodi di allagamento che, negli ultimi anni, hanno colpito il quartiere Santa Lucia, in particolare tra largo Barozzi, via dello Statuto e le zone limitrofe, a causa delle insufficienze del sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue e meteoriche. La nuova vasca di laminazione avrà una capacità di invaso pari a circa 3.130 metri cubi, con una lunghezza di 75 metri verso via Grataroli e una profondità di 7. È prevista inoltre l’installazione di un sistema di monitoraggio e telecontrollo, che garantirà la gestione in tempo reale dell’impianto anche da remoto.