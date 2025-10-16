Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 16 Ottobre 2025

Bergamo, venerdì 17 ottobre alle Grazie continua il presidio di preghiera per la Pace

IN CITTÀ. «La pace non può più essere un sostantivo, un trofeo diplomatico. Deve tornare ad essere un verbo, un movimento».

Redazione Web
Redazione Web
La grande bandiera della pace sventolata a Porta Nuova dopo il presidio di preghiera del 3 ottobre
La grande bandiera della pace sventolata a Porta Nuova dopo il presidio di preghiera del 3 ottobre

Bergamo

Alla chiesa delle Grazie, venerdì 17 ottobre alle 13,30, torna il presidio di preghiera per la pace organizzato dalle Acli di Bergamo.

«La pace torni a essere un verbo»

«La scorsa mattina ho letto una bellissima riflessione di Francesca Mannocchi su La Stampa – spiega Roberto Cesa, presidente delle Acli di Bergamo -. Riporto alcune sue parole: parlare di pace svuotando queste parole di ogni significato equivale a legittimare il ritorno allo status quo, a ciò che è stato permesso per generazioni. Il compito più urgente è immaginare un inizio. La pace non può più essere un sostantivo, un trofeo diplomatico. Deve tornare ad essere un verbo, un movimento. Credo sia una suggestione bellissima. Come Acli di Bergamo vogliamo continuare a farlo lasciandoci nutrire da parole buone e con un registro di affidamento. Per questo continueremo a pregare e a riflettere, cercando di pensare la convivenza come una necessità morale e politica».

