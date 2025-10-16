Bergamo, venerdì 17 ottobre alle Grazie continua il presidio di preghiera per la Pace

«La pace torni a essere un verbo»

«La scorsa mattina ho letto una bellissima riflessione di Francesca Mannocchi su La Stampa – spiega Roberto Cesa, presidente delle Acli di Bergamo -. Riporto alcune sue parole: parlare di pace svuotando queste parole di ogni significato equivale a legittimare il ritorno allo status quo, a ciò che è stato permesso per generazioni. Il compito più urgente è immaginare un inizio. La pace non può più essere un sostantivo, un trofeo diplomatico. Deve tornare ad essere un verbo, un movimento. Credo sia una suggestione bellissima. Come Acli di Bergamo vogliamo continuare a farlo lasciandoci nutrire da parole buone e con un registro di affidamento. Per questo continueremo a pregare e a riflettere, cercando di pensare la convivenza come una necessità morale e politica».