Bergamo via Autostrada, dall’autunno nuova viabilità «libera quartieri»

Un nuovo tassello si aggiunge alla viabilità generata dal nuovo svincolo autostradale dell’A4: in autunno è in programma il cantiere per la bretella che collegherà il rondò di via Autostrada con via Zanica dove sarà realizzata una nuova rotatoria, opere pubbliche legate al piano «ex Federici», area dismessa lungo via Autostrada dove un tempo si facevano lavorazioni di carpenteria metallica. Non solo, con il via all’operazione urbanistica, si potrà finalmente aprire il tunnel ciclopedonale ipogeo realizzato nel 2012 sotto via Autostrada, una pista ciclabile di collegamento con la Malpensata e la riqualificazione di via Autostrada, cercando di alzarne il rango a «viale» (già in corso i lavori per la nuova rotatoria con fontana all’incrocio con via Carnovali). Tra gli obiettivi, l’alleggerimento del traffico sulla Malpensata, che si potrà evitare di percorrere imboccando la nuova strada collegata a via Autostrada.

Il cantiere potrebbe partire nell’autunno di quest’anno per concludersi nell’estate del 2025 Il piano, in variante al Pgt, ma che non ha ricevuto alcuna osservazione da parte dei cittadini, passerà al vaglio della terza Commissione consiliare mercoledì sera, poi il passaggio in Consiglio comunale. Verosimilmente, il cantiere potrebbe partire tra ottobre e novembre 2024 per vedere realizzate le opere pubbliche nell’estate 2025. Il primo passo sarà l’abbattimento dei quattro capannoni: al loro posto due edifici, una media struttura di vendita e una alberghiera.

Fa il punto Stefano Cortinovis dello studio di progettazione Domus ing&arch srl, per conto della proprietà (Immobiliare Rosa srl): «Appena sottoscritta la convenzione urbanistica, presumibilmente in primavera, procederemo con il deposito dei progetti per la bretella di collegamento di via Autostrada con via Zanica e la nuova rotatoria su via Zanica. Contestualmente depositeremo le due richieste di permesso di costruire: per l’edificio commerciale della media struttura di vendita che prospetta su via Autostrada e per l’edificio a destinazione terziaria-ricettiva che si affaccia sulla nuova bretella. Se riusciremo a ottenere i permessi di costruire per fine estate, il cantiere potrebbe partire tra ottobre e novembre. Per la conclusione dei lavori delle opere pubbliche e del primo edificio a destinazione commerciale, si prevedono circa 6-8 mesi, per l’edificio terziario-ricettivo di 12-15 mesi». Se il cronoprogramma sarà rispettato l’intero comparto sarà quindi terminato tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026.

I capannoni che verranno abbattuti l tratto finale della bretella e la nuova rotonda su via Zanica

Gli effetti dei lavori sui quartieri

La viabilità cambierà con la nuova bretella di collegamento tra via Autostrada e Zanica. Opera che andrà ad alleggerire, questo l’auspicio del Comune, i quartieri Malpensata e Carnovali. «Il primo piano presentato dall’operatore qualche anno fa e rigettato, oltre a prevedere una superficie commerciale doppia rispetto all’attuale, non prevedeva la rotatoria su via Zanica. Considerando che, con la bretella, l’incrocio diventa a 4 braccia, ci è sembrato opportuno prevederla, togliendo il semaforo tra via Zanica, via Roggia Guidana e la nuova strada. Crediamo che questo nuovo assetto possa alleggerire la parte alta di via Zanica e la Malpensata, togliendo un po’ di traffico dai quartieri.

La realizzazione del progetto dovrebbe alleggerire la pressione del traffico sui quartieri di Carnovali e e della Malpensata Sempre su via Zanica – conclude Zenoni – ci stiamo confrontando con A2a sulla viabilità legata alla nuova piattaforma ecologica, per togliere alcuni impianti semaforici attraverso la realizzazione di nuove rotatorie». Tra i benefici del piano attuativo, l’apertura del sottopasso di via Autostrada: «Con il piano, che rispetto alle previsioni del 2010 presenta il 40% in meno di edificato, sarà possibile realizzare la pista ciclopedonale che si riallaccerà al sottopasso – sottolinea l’assessore alla Riqualificazione Urbana Francesco Valesini –. Si potrà realizzare anche il progetto di riqualificazione di via Autostrada: già nel 2016 “I Maestri del paesaggio” ci offrivano una suggestione con un nuovo viale alberato. Si completerà così la riqualificazione di tutto l’asse autostradale con conseguenti percorsi ciclopedonali».