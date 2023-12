Bergamo, via Autostrada sarà viale alberato con piste ciclabili su entrambi i lati

L’intento è dare una nuova immagine e un nuovo ruolo a quella che, ad oggi, è soltanto una via periferica di accesso alla città, rendendola invece una sorta di “biglietto da visita” per chi arriva da fuori. In questi giorni sono in corso i lavori per la realizzazione della rotatoria di via Carnovali, rondò all’interno del quale sarà realizzata una grande fontana, una delle idee per migliorare l’aspetto dell’ingresso in città dall’autostrada.

Ciò che ha dato il via libera alla modifica della convenzione - che passerà comunque in Consiglio Comunale il prossimo lunedì - è, però, il lungo lavoro svolto in questi anni dall’amministrazione comunale e dall’assessore Francesco Valesini, che è riuscito a far sì che il tratto di via autostrada potesse divenire di proprietà comunale. La via è infatti ancora di titolarità di società Autostrade e, senza il passaggio di proprietà, non sarebbe possibile la sua trasformazione in viale urbano alberato. Nei prossimi giorni si definiranno tutti gli ultimi passaggi amministrativi per il passaggio della strada al Comune e il via libera definitivo è previsto per i primi di gennaio 2024.

Entro la fine del 2025