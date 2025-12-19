Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 19 Dicembre 2025

Bergamo, via libera alla terza linea del forno crematorio

IL VIA LIBERA. La Giunta comunale di Bergamo ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione della terza linea del forno crematorio cittadino, un intervento che risponde all’aumento strutturale delle richieste di cremazione e agli standard qualitativi fissati da Regione Lombardia.

Il cimitero monumentale di Bergamo
Il cimitero monumentale di Bergamo

Proprio la Regione ha accolto l’istanza presentata dal Comune nell’ambito del bando dedicato al potenziamento degli impianti, riconoscendo al polo crematorio del Cimitero Monumentale la possibilità di ampliare la propria capacità produttiva.

La nuova linea si affiancherà alle due attualmente operative. L’esigenza di rafforzare l’impianto era emersa con particolare evidenza durante la pandemia, quando l’eccezionale incremento dei decessi aveva messo in luce i limiti della struttura. Negli anni successivi, inoltre, la domanda di cremazione ha continuato a crescere in modo costante, diventando una scelta sempre più diffusa anche nel territorio bergamasco.

Vicino alle esistenti

Dal punto di vista logistico, la terza linea verrà realizzata in adiacenza alle esistenti, garantendo la continuità del servizio per tutta la durata del cantiere. L’avvio dei lavori è previsto per giugno 2026, mentre la messa in esercizio dovrà avvenire entro il 30 settembre 2027, secondo le tempistiche regionali.

L’intervento non comporterà oneri per il bilancio comunale: l’investimento, pari a 1.851.618 euro, sarà interamente sostenuto da S.C.B. Servizi Cimiteriali di Bergamo S.r.l., attuale gestore dell’impianto. La convenzione sarà prorogata fino al 30 giugno 2033, assicurando stabilità gestionale.

«Una scelta per oltre il 70% dei residenti»

Tra i benefici per il Comune figurano la soppressione, dal 1° gennaio 2026, della tariffa comunale di ingresso per i defunti non residenti, un incremento strutturale del gettito legato al nuovo meccanismo di calcolo del canone e una quota straordinaria di 400 mila euro, distribuita tra il 2025 e il 2027.

«Con questa operazione rispondiamo a un bisogno reale della nostra comunità – oltre il 70% dei cittadini oggi sceglie la cremazione – miglioriamo la qualità del servizio e rafforziamo la sostenibilità del sistema», sottolinea l’assessore ai Servizi cimiteriali Giacomo Angeloni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Politica
Enti locali
Salute
assistenza sanitaria
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Sociale
Morte
Giacomo Angeloni
regione lombardia