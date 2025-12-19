Bergamo, via libera alla terza linea del forno crematorio

Proprio la Regione ha accolto l’istanza presentata dal Comune nell’ambito de l bando dedicato al potenziamento degli impianti, riconoscendo al polo crematorio del Cimitero Monumentale la possibilità di ampliare la propria capacità produttiva.

La nuova linea si affiancherà alle due attualmente operative. L’esigenza di rafforzare l’impianto era emersa con particolare evidenza durante la pandemia, quando l’eccezionale incremento dei decessi aveva messo in luce i limiti della struttura. Negli anni successivi, inoltre, la domanda di cremazione ha continuato a crescere in modo costante, diventando una scelta sempre più diffusa anche nel territorio bergamasco.