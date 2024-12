Bergamo, via Statuto off limits per lavori, traffico in tilt

I lavori per la realizzazione della vasca di laminazione

La costruzione del bacino di raccolta delle acque reflue in eccesso, per il contenimento delle alluvioni, dall’inizio della settimana ha modificato la viabilità con la chiusura al traffico della porzione di via dello Statuto interessata dai lavori - all’altezza dell’Accademia della Guardia di Finanza - e con l’obbligo di svolta, poco più avanti, in via XXIV Maggio. È qui, soprattutto, che si rimane imbottigliati nel traffico. Nella serata di giovedì, intorno alle 17.30, si procedeva a passo d’uomo e per percorrere tutta via XXIV Maggio in direzione Longuelo ci sono voluti 20 minuti. Intasamenti si sono verificati anche nelle vie limitrofe, come in via Mazzini. Alcune persone raccontano di avere impiegato nelle ore di punta 40 minuti solo per fare dalle piscine Italcementi a via Statuto. Il caos inizia al mattino presto e riparte alle 16. Da quel momento, dicono i residenti, «è un disastro».