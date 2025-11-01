Beschi: «I Santi ci dimostrano che la gioia non può essere separata dal vero bene»

Le parole del Vescovo Beschi

«Siamo consapevoli che la moltiplicazione delle possibilità di divertimento, evasione, benessere e soddisfazione dei desideri non corrispondono ad una percezione di gioia diffusa, certa, duratura. Le enormi e crescenti disuguaglianze, l’incertezza e la paura, le devastazioni dell’odio, della crudeltà, della violenza, della guerra, dello stravolgimento della natura e della vita indifesa accrescono sentimenti di frustrazione, risentimento, rabbia sociale e anche di chiusura.