Cronaca / Bergamo Città
Sabato 01 Novembre 2025

Beschi: «I Santi ci dimostrano che la gioia non può essere separata dal vero bene»

LA MESSA. Per la solennità di Ognissanti il Vescovo Francesco ha presieduto la celebrazione in Cattedrale.

Lorenzo Catania
Lorenzo Catania

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il Vescovo Francesco Beschi durante la Messa di Ognissanti in Duomo a Bergamo sabato 1° novembre 2025
Il Vescovo Francesco Beschi durante la Messa di Ognissanti in Duomo a Bergamo sabato 1° novembre 2025
(Foto di Colleoni)

Bergamo

Le parole del Vescovo, monsignor Francesco Beschi, risuonano nel silenzio della Cattedrale. Nel giorno della solennità di Ognissanti, tra i presenti si diffonde un messaggio delicato di «gioia», che si fa strada tra le pieghe di un vivere quotidiano spesso difficile.

Le parole del Vescovo Beschi

«Siamo consapevoli che la moltiplicazione delle possibilità di divertimento, evasione, benessere e soddisfazione dei desideri non corrispondono ad una percezione di gioia diffusa, certa, duratura. Le enormi e crescenti disuguaglianze, l’incertezza e la paura, le devastazioni dell’odio, della crudeltà, della violenza, della guerra, dello stravolgimento della natura e della vita indifesa accrescono sentimenti di frustrazione, risentimento, rabbia sociale e anche di chiusura.

Ma i santi non sono degli esibizionisti della gioia, e di una gioia a buon mercato. I santi ci testimoniano che la gioia non può essere separata dal bene, dal vero bene, e che la gioia non può essere vissuta da soli ma soltanto insieme».

Sono queste le frasi che hanno accompagnato sabato 1° novembre, la benedizione del vescovo ai fedeli nella messa in memoria di tutti i Santi.

Messa di Ognissanti in Duomo a Bergamo sabato 1° novembre 2025
Messa di Ognissanti in Duomo a Bergamo sabato 1° novembre 2025
(Foto di Yuri Colleoni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Religioni, Fedi
Credo
Evento religioso
Sociale
Questioni sociali (generico)
Gente, Persone
Francesco Beschi
