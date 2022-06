BiGi verso le 400 biciclette: in arrivo seggiolini per i bimbi

Non sarà immediato, ma Atb-Nextbike, tramite l’impegno del Comune di Bergamo, posizionerà su alcune biciclette della BiGi i seggiolini per trasportare i bambini. Non solo, con l’ordine del giorno presentato dalla consigliera della Lista Gori Maddalena Raineri e approvato in Consiglio comunale lunedì, la Giunta si impegna ad ampliare i servizi. Una proposta appoggiata dall’assessore alla Mobilità Stefano Zenoni, che fa il punto sui numeri della nuova BiGi: «Le bici aumenteranno fino a 400, nuove stazioni saranno aperte nelle prossime settimane – annuncia l’assessore –. A maggio ci siamo avvicinati ai 9mila noleggi mensili, del 50% superiore alla vecchia BiGi. Sono 3.353 le persone che hanno utilizzato, almeno una volta, il servizio e 2.600 quelle che hanno scaricato la App, siamo ormai ad una platea di quasi 6mila persone».