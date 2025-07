Blackout dovuto all’ondata anomala di calore. Indennizzi automatici in bolletta

La rete elettrica è stata messa in crisi dal caldo eccezionale, queste in estrema sintesi le parole di Simone Segna, responsabile territoriale di e-distribuzione. Nella mattinata di mercoledì 2 luglio si è svolto un vertice in Prefettura per fare il punto della situazione sul blackout che ha colpito la città di Bergamo nella giornata del 1° di luglio .

Semafori bloccati, Pos non funzionanti, uffici senza elettricità: il racconto di una giornata a Bergamo con la corrente a singhiozzo per il caldo record.

La causa del blackout

Emergenza risolta, lavori definitivi entro il 4 luglio

Previsti indennizzi automatici in bolletta

E-distribuzione ha anche ricordato che, in caso di interruzioni prolungate , sono previsti indennizzi automatici per i clienti. Non sarà necessario effettuare alcuna richiesta: gli indennizzi saranno automaticamente riconosciuti in bolletta, secondo gli importi e le modalità stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).