Blitz antidroga: due arresti, sequestrati oltre tre chili di marijuana - Video

L’operazione, frutto di un’indagine durata mesi, è stata coordinata dalla Procura di Bergamo e ha coinvolto ben 30 militari dei vari comandi dell’Arma. Il blitz è scattato a seguito di un’attività investigativa iniziata nel 2022, quando i Carabinieri hanno arrestato un pusher di origini africane a Seriate , sorpreso a vendere droga in un’abitazione, dopo una segnalazione da parte di un cittadino. Da quel momento, i militari sono riusciti a risalire a un gruppo di dieci persone , tutte di nazionalità italiana , che acquistavano e rivendevano ingenti quantitativi di droga. Questi ultimi, secondo le indagini, erano coinvolti in un giro di spaccio per coprire le spese dello stupefacente che consumavano personalmente.

Il blitz anche a Cassano e Casalgrande

Le operazioni di perquisizione hanno avuto luogo nei Comuni di Chiuduno, Verdello, Verdellino e Cologno al Serio , ma anche a Cassano d’Adda (Milano) e Casalgrande (Reggio Emilia), dove sono stati rinvenuti circa tre chili di marijuana, 450 grammi di hashish suddivisi in panett i, alcune dosi di cocaina e materiale per la coltivazione e il confezionamento della sostanza stupefacente. Insieme alla droga, è stata sequestrata una notevole somma di denaro contante.

L’attività investigativa ha portato all’arresto di due individui, rispettivamente di 26 e 51 anni, entrambi residenti nella provincia di Bergamo. I due sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Gip di Bergamo ha convalidato gli arresti, disponendo per loro la misura cautelare in carcere, dove attualmente si trovano. Le indagini sono ancora in corso, e, nonostante i sequestri e gli arresti, altre persone potrebbero essere coinvolte nel giro di spaccio.