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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 15 Luglio 2026

Blitz dei carabinieri a Orzinuovi: cinque arresti per la rapina con sequestro ad Alzano Lombardo - Foto e video

IL BLITZ. Operazione del Nucleo Investigativo di Bergamo all’alba di mercoledì 15 luglio: fermati cinque cittadini albanesi, sequestrati denaro e gioielli. Un sesto uomo è riuscito a fuggire.

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Redazione Web
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Blitz dei carabinieri a Orzinuovi: cinque arresti per la rapina con sequestro ad Alzano Lombardo - Foto e video
Le immagini del blitz a Orzinuovi da «Il Giornale di Brescia»

Un’operazione all’alba di mercoledì 15 luglio dei Carabinieri ha portato al fermo di cinque persone ritenute coinvolte in una banda sospettata della violenta rapina con sequestro di persona avvenuta nella notte del 6 luglio ad Alzano Lombardo, agriturismo Ca’ Fenile. Il blitz è scattato nelle prime ore di mercoledì 15 luglio in via Merisi, a Orzinuovi, dove i militari del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Bergamo e Brescia hanno eseguito un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Bergamo. La complessa attività investigativa ha inoltre permesso di ricondurre al medesimo sodalizio ulteriori furti e rapine commessi, nei giorni successivi, nelle province Brescia, Cremona e Udine.

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La fuga con il suv e gli spari alle gomme

Momenti di forte tensione si sono registrati durante il blitz a Orzinuovi a cui hanno partecipato anche le Aliquote di Pronto Intervento del Comando provinciale Carabinieri di Brescia. Uno dei soggetti presenti avrebbe tentato di sottrarsi al controllo dei militari utilizzando un suv di grossa cilindrata. Il mezzo avrebbe sfondato dall’interno la basculante del garage e avrebbe urtato più volte l’autovettura posizionata dai carabinieri per impedire la fuga.

Per fermare la corsa del veicolo e scongiurare il rischio per l’incolumità delle persone presenti, i militari hanno esploso una decina di colpi indirizzati agli pneumatici del mezzo, riuscendo infine a bloccarne la marcia.

Contestualmente, i carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento collegato al garage, dove sono stati immobilizzati cinque cittadini di nazionalità albanese. Un sesto uomo, invece, è riuscito a fuggire dopo essersi lanciato dal balcone e aver percorso, in una fuga rocambolesca, i tetti delle auto e le recinzioni degli edifici vicini.

Blitz dei carabinieri a Orzinuovi: cinque arresti per la rapina con sequestro ad Alzano Lombardo - Foto e video

Denaro e gioielli sequestrati

Nel corso della perquisizione dell’abitazione sono stati trovati denaro contante, gioielli, orologi e accessori di lusso, ritenuti dagli investigatori possibile provento dell’attività criminale. Sono ancora in corso i rilievi tecnici nell’abitazione di Orzinuovi da parte della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Brescia.

I cinque soggetti bloccati sono stati accompagnati a Bergamo per partecipare alle ulteriori perquisizioni in una struttura ricettiva di viale Corridoni, dove alcuni di loro risultavano domiciliati. La loro posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria bergamasca, che sta esaminando gli elementi raccolti durante l’operazione.

Militare ferito durante l’intervento

Nel corso dell’operazione un militare del Nucleo Investigativo di Bergamo è rimasto ferito a causa di una scheggia che lo ha raggiunto al ginocchio sinistro durante il tentativo di fuga del suv. Il carabiniere ha riportato una prognosi di 17 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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