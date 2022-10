Bloccare le telefonate moleste, aggiornato il Registro delle opposizioni. Cosa ne pensi? - Video

Una boccata di ossigeno per tutti i cittadini e i consumatori, uno strumento in più per gestire con consapevolezza il trattamento dei propri dati personali. Fino ad allora questo servizio – pubblico e gratuito – consentiva infatti di bloccare solo i contenuti promozionali inviati al numero fisso o all’indirizzo postale degli utenti. Con questa novità ora tutti i titolari di un contratto telefonico mobile possono aderire al registro e impedire alle aziende di contattarli per finalità commerciali.