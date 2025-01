Boccaleone, dopo 74 anni addio alla vecchia passerella

Con la chiusura definitiva della passerella pedonale, a partire da giovedì 2 gennaio, e del passaggio a livello di via Pizzo Recastello dal 4 al 6 gennaio (con riapertura alle ore 6 di martedì 7), inizia per Boccaleone la prima fase di quella che si preannuncia una vera e propria rivoluzione viabilistica e di collegamenti tra una parte e l’altra del quartiere. Dopo 74 anni dalla prossima settimana non sarà più possibile passare da via Rovelli a via Rosa utilizzando il sovrappasso, che sarà demolito a partire da sabato 4 gennaio. Serve spazio per allargare il sedime ferroviario dove nei prossimi mesi verranno posati i nuovi binari del treno per Orio e, in prospettiva, il raddoppio della linea Bergamo-Brescia.

Stop ai treni il 5 gennaio

La demolizione dell’attuale passerella, ad opera di Rfi, avverrà in modo da ridurre al minimo l’interruzione del servizio ferroviario, con l’uso di gru per rimuovere le strutture durante l’orario notturno. La linea ferroviaria Bergamo-Brescia sarà interrotta per motivi di sicurezza per tutta la giornata di domenica 5 gennaio e riprenderà lunedì 6 con il primo treno del mattino (sono previsti bus sostituiti tra Palazzolo e Bergamo). Sempre domenica 5 Rfi demolirà anche due fabbricati situati nei pressi di via Pizzo Recastello, che interferiscono con la nuova linea ferroviaria per Orio.

Percorso di via Recastello chiuso

Uno di questi è l’edificio che sorge a ridosso dei binari e del passaggio a livello, dove un tempo viveva l’addetto alla regolamentazione dell’attività delle sbarre. Per consentire tali lavori, l’attraversamento di via Pizzo Recastello verrà chiuso, come detto, dalle 13 di sabato 4 alle 6 di martedì 7 gennaio. In quei giorni, dunque, non ci sarà alcuna possibilità, neppure pedonale, di passare da una parte all’altra di Boccaleone. Con la riapertura delle scuole il percorso pedonale in corrispondenza del passaggio a livello sarà presidiato dagli agenti della Polizia locale, in particolare dal lunedì al venerdì durante gli orari di ingresso e uscita delle scuole.

Una rampa più lunga