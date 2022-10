Boccaleone, nuovi lavori al viadotto per rafforzare struttura e giunti

Nuovo «tagliando» in vista per il viadotto di Boccaleone. Si stanno infatti perfezionando i passaggi burocratici per dare il via al secondo lotto dell’intervento di sistemazione, dopo i precedenti lavori: in vista c’è un intervento dal valore di 535mila euro che riguarderà sia la parte inferiore del viadotto sia la parte superiore (per i giunti) del viadotto. Si partirà – la data non è ancora stata definita, potrebbe essere nelle prossime settimane – dalla parte inferiore, con ripercussioni più contenute sulla circolazione; per quella superiore, che necessita di un cantiere più impattante, si procederà solo la prossima estate, a scuole chiuse (e dunque con traffico ridotto).