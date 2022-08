Borgo Santa Caterina torna alla tradizione con la cena sul sagrato del Santuario

Proseguono le celebrazioni della festa dell’Apparizione nel santuario dell’Addolorata in Borgo Santa Caterina. Martedì 16 agosto – oltre alle Messe alle 7,30; 9 e 16 (per i malati) e al Rosario dei Sette dolori alle 15,30 – si terrà la cena sul sagrato con inizio alle 20. «Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia – racconta Alessandro Invernici, presidente del Comitato festeggiamenti – ritorna la cena all’aperto, che è un evento molto atteso e ha sempre raccolto vasta adesione. Finora si sono iscritte oltre 300 persone. Sarà un bellissimo momento di festa e di condivisione, contornato da lotteria e animazione». (Ci sono ancora posti liberi, per iscrizioni contattare il 338-2610114).