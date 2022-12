Bossetti e il Dna, il gip di Venezia: «Indagare la pm Ruggeri». Il procuratore: «Sorpreso, dopo la sentenza definitiva e i vari rigetti»

Letizia Ruggeri, il pm di Bergamo che ha lottato per trovare l’assassino di Yara Gambirasio, deve essere indagata per depistaggio in merito alla presunta non corretta conservazione dei 54 campioni di Dna rinvenuti sul corpo della 13enne di Brembate e che la difesa di Massimo Bossetti chiede da tempo di potere analizzare . Lo ha stabilito il gip di Venezia, Alberto Scaramuzza, che ha ordinato la trasmissione degli atti al pm della procura veneta perché proceda all’iscrizione nell’apposito registro. Lo rende noto l’agenzia di stampa Adnkronos.