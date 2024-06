«Brt e raddoppio, sarà un autunno caldo. Città Alta, stop allo scavalco? Non ora»

La politica, il neoassessore alla Mobilità Marco Berlanda, ha iniziato a masticarla da giovanissimo: nel 1964 il padre Enzo fu eletto consigliere comunale a Palazzo Frizzoni; quindici anni più tardi divenne senatore e lui, Marco, da giovane insegnante di lettere, storia e filosofia, lo seguì a Roma nel ruolo di collaboratore parlamentare. Poi arrivò il primo incarico nella finanza alla Borsa di Milano, preludio di una vita da dirigente in diversi istituti bancari. Candidato nella lista «Bergamo Europea» come esponente di Italia Viva, in campagna elettorale è stato soprannominato il «filosofo banchiere». A lui la sindaca Elena Carnevali ha affidato uno degli assessorati più spinosi, quello alla Mobilità.

Il suo nome come componente della giunta è spuntato il giorno della nomina. Ci spieghi com’è possibile che un filosofo banchiere arrivi ad occuparsi di mobilità.

«Innanzitutto non sono né filosofo né banchiere. Sono laureato in filosofia, questo sì, e ho fatto il bancario. Avrei voluto intraprendere la carriera universitaria, poi però ho iniziato a insegnare. Effettivamente la mobilità è un ulteriore elemento che stride in mezzo ad altri due che, tra loro, sono già stridenti».

Le è toccata una bella gatta da pelare, se ne rende conto?

«È un tema complesso: ho provato a ragionare sull’impatto che questo assessorato ha sui cittadini e credo che sia uno dei più impattanti, perché coinvolge tutti, è “visibile” e si presta a legittime contestazioni».

In autunno si preannunciano mesi difficili per il traffico a causa dei cantieri per il raddoppio ferroviario e la Brt. Saranno lavori lunghi e con un impatto non indifferente sulla circolazione stradale. State già studiando delle soluzioni?

«Sì. Per noi sono due sfide importanti. Non si riuscirà a sdoppiarli del tutto e in parte saranno dunque sovrapposti, a partire dall’autunno. Servirà una campagna d’informazione preventiva più forte e allargata, con segnaletiche precise e comunicate in anticipo. Poi arriverà anche l’interruzione della via d’accesso per l’aeroporto, a causa del cantiere del treno per Orio e, l’anno prossimo, inizieranno i cantieri di Porta Sud. Sono sacrifici importanti, ma con le prospettive di un miglioramento, basta vedere i risultati al rondò delle valli o all’ingresso dell’A4».

A Pontesecco, invece...

«Lì non ci sono grandi soluzioni, a parte l’istituzione delle corsie dinamiche. Anni fa la Provincia aveva fatto un progetto che prevedeva l’interramento, ma non se n’è fatto più nulla e ci siamo trovati in questa situazione».