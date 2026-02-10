Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 10 Febbraio 2026

«Bullismo, ferita nelle relazioni»: se ne parla con 150 studenti del Natta

L’INCONTRO. Al centro della giornata, il dialogo e l’approccio della mediazione e della giustizia riparativa nella scuola.

Lucia Cappelluzzo
Lucia Cappelluzzo
Collaboratrice
Gli studenti dell’Istituto Nata all’incontro sul bullismo
Gli studenti dell’Istituto Nata all’incontro sul bullismo
(Foto di Agazzi)

«Il bullismo non è solo una regola infranta, ma una ferita nelle relazioni e nella dignità delle persone». Da questa consapevolezza è nato il terzo appuntamento del Progetto Scuola 2025–2026. Nella mattinata di martedì 10 febbraio, al Cinema Capitol di Bergamo, 150 studenti e studentesse dell’Istituto Natta hanno partecipato alla visione collettiva dell’incontro nazionale sul bullismo, promosso da Fondazione Conad e realizzato da Unisona APS, insieme a oltre 67mila ragazzi e ragazze di tutta Italia.

Al centro della giornata, il dialogo e l’approccio della mediazione e della giustizia riparativa nella scuola: un modello che va oltre la punizione, mette al centro le persone, riconosce il danno e lavora per ricostruire legami e responsabilità all’interno della comunità scolastica. Un passo concreto per affrontare un fenomeno complesso, oggi amplificato anche dal digitale, e per rispondere a un bisogno che gli studenti stessi indicano come prioritario. Perché prevenire il bullismo significa educare alla responsabilità, all’ascolto e al rispetto reciproco.

