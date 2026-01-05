Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 05 Gennaio 2026
Bus notturno con dj tra le vie di Bergamo: «Così si balla e si socializza»
LA NOVITÀ. L’idea del locale Unplug di via Broseta. É gratuito e collega sino a mezzanotte le principali piazze e vie del centro e di Città Alta.
È partito da via Broseta alle 19 di lunedì 5 gennaio, l’autobus notturno di «Bergamo Night Service». Il servizio «speciale» che collegherà fino a mezzanotte le principali piazze e strade della città in modo totalmente gratuito.
È un’idea del locale Unplug di via Broseta e del party label «Nøid», che hanno affittato un bus di Atb (con conducente dell’azienda) per mettere a disposizione dei giovani un’occasione diversa non solo di fruizione del trasporto pubblico, ma anche e soprattutto di socialità.
Ad animare l’iniziativa infatti è stata la presenza di una decina di dj, che attraverso la musica suonata da una consolle allestita sul veicolo fanno «ballare» i giovani passeggeri durante il tragitto.
Un percorso ad anello, che nel corso della serata fa continuamente la spola tra via Broseta e Città Alta, passando per alcuni dei luoghi principali del centro come piazza della Libertà e piazza Pontida. La navetta, che al primo giro ha visto un pienone di ragazze e ragazzi, è un modo per stimolare i giovani ad uscire di casa e a incontrarsi , creando opportunità anche laddove, talvolta, mancano.
