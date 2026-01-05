Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 05 Gennaio 2026

Bus notturno con dj tra le vie di Bergamo: «Così si balla e si socializza»

LA NOVITÀ. L’idea del locale Unplug di via Broseta. É gratuito e collega sino a mezzanotte le principali piazze e vie del centro e di Città Alta.

Lorenzo Catania
Lorenzo Catania
Il bus speciale con dj che girerà per il centro di Bergamo fino a mezzanotte. L’iniziativa gratuita e aperta a tutti è ideata dal locale Unplug di via Broseta e del party label «Nøid»
Il bus speciale con dj che girerà per il centro di Bergamo fino a mezzanotte. L’iniziativa gratuita e aperta a tutti è ideata dal locale Unplug di via Broseta e del party label «Nøid»
(Foto di Bedolis)

Bergamo

È partito da via Broseta alle 19 di lunedì 5 gennaio, l’autobus notturno di «Bergamo Night Service». Il servizio «speciale» che collegherà fino a mezzanotte le principali piazze e strade della città in modo totalmente gratuito.

È un’idea del locale Unplug di via Broseta e del party label «Nøid», che hanno affittato un bus di Atb (con conducente dell’azienda) per mettere a disposizione dei giovani un’occasione diversa non solo di fruizione del trasporto pubblico, ma anche e soprattutto di socialità.

Ad animare l’iniziativa infatti è stata la presenza di una decina di dj, che attraverso la musica suonata da una consolle allestita sul veicolo fanno «ballare» i giovani passeggeri durante il tragitto.

Un percorso ad anello, che nel corso della serata fa continuamente la spola tra via Broseta e Città Alta, passando per alcuni dei luoghi principali del centro come piazza della Libertà e piazza Pontida. La navetta, che al primo giro ha visto un pienone di ragazze e ragazzi, è un modo per stimolare i giovani ad uscire di casa e a incontrarsi , creando opportunità anche laddove, talvolta, mancano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Tempo libero
Turismo
Vita quotidiana
Politica
Enti locali
Sociale
Questioni sociali (generico)
Lorenzo Catania
Unplug
Atb