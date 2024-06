«Busker Night» a Bergamo il 29 giugno, vietate le bevande in contenitori di vetro

Sabato 29 giugno, per la quarta edizione di «Urka! Busker Night» , il Comune di Bergamo ha previsto una serie di provvedimenti nella zona di piazza Pontida . Dalle 18 di sabato e fino all’1 di domenica 30 l’ordinanza prevede il divieto di vendita, anche per asporto, di bevande in contenitori di vetro ; il divieto di detenere bevande in contenitori in vetro o similari, dispositivi nebulizzatori di sostanze irritanti . Il provvedimento stabilisce inoltre che le bevande dovranno essere servite in bicchieri preferibilmente di materiale riciclabile o di plastica a perdere.

Solo nei ristoranti, è consentita la somministrazione in bicchieri di vetro purché contestualmente al consumo immediato di alimenti e solo dentro i locali. L’area interessata è quella di via Broseta, fra piazza Pontida e via Nullo, piazza Pontida, vicolo dei Dottori, largo Rezzara, via S. Alessandro (nel tratto fra via Garibaldi e largo Rezzara), via XX Settembre, via S. Orsola, via Borfuro e piazza Matteotti (fra le vie Roma e XX Settembre). I pubblici esercizi sono autorizzati a posticipare l’orario di chiusura alle ore 24, senza necessità di singola comunicazione.