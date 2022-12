Campagna del 730: al via i corsi per gli operatori fiscali nei Caf Cisl Bergamo

C’è tempo fino al 31 dicembre per presentare la propria candidatura ai corsi gratuiti per operatori fiscali organizzati da Caf Cisl, per selezionare poi il personale che gestirà la prossima «campagna 730» della Cisl sulla provincia di Bergamo. Il corso avrà una durata di 136 ore. Per partecipare alla selezione per i corsi bisogna candidarsi entro la fine di questo mese, compilando il curriculum on line presente sulla piattaforma www.cafcisl.it ( il link di riferimento è www.cafcisl.it/lavora_con_noi ). Ogni anno il Caf Cisl assume personale ausiliario da formare ed impiegare durante il periodo della campagna delle dichiarazioni dei redditi, per fornire assistenza fiscale. Per Bergamo, che offre servizi in oltre 50 tra sedi e recapiti, il Caf cerca circa 100 nuovi operatori.