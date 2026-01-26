Campagnola, ampliata l’area pedonale: posata la nuova passerella ciclopedonale

Prende forma la nuova piazza di Campagnola. La scorsa settimana si sono conclusi i lavori per l’ampliamento dell’area pedonale e la posa della nuova passerella ciclopedonale in struttura metallica, che collega via dei Prati con il sagrato della Chiesa e con l’attraversamento di via per Orio, superando il torrente Morla.

Campagnola, la nuova passerella

Ora si apre l’ultima fase del cantiere, dedicata alle finiture: completamento dell’illuminazione pubblica e degli impianti semaforici, posa dell’arredo urbano e asfaltature finali delle vie interessate. «Con la conclusione dei lavori strutturali possiamo finalmente dire che la nuova piazza di Campagnola prende forma in modo concreto. Abbiamo mantenuto l’impegno preso con i residenti: restituire al quartiere un centro vivibile, sicuro e accessibile. Le ultime finiture completeranno questo importante intervento di riqualificazione urbana« dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Ferruccio Rota.