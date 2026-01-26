Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 26 Gennaio 2026

Campagnola, ampliata l’area pedonale: posata la nuova passerella ciclopedonale

I LAVORI. Ora si apre l’ultima fase del cantiere, dedicata alle finiture.

Redazione Web
Redazione Web
la nuova passerella ciclopedonale di Campagnola
la nuova passerella ciclopedonale di Campagnola

Bergamo

Prende forma la nuova piazza di Campagnola. La scorsa settimana si sono conclusi i lavori per l’ampliamento dell’area pedonale e la posa della nuova passerella ciclopedonale in struttura metallica, che collega via dei Prati con il sagrato della Chiesa e con l’attraversamento di via per Orio, superando il torrente Morla.

Campagnola, la nuova passerella
Campagnola, la nuova passerella

Ora si apre l’ultima fase del cantiere, dedicata alle finiture: completamento dell’illuminazione pubblica e degli impianti semaforici, posa dell’arredo urbano e asfaltature finali delle vie interessate. «Con la conclusione dei lavori strutturali possiamo finalmente dire che la nuova piazza di Campagnola prende forma in modo concreto. Abbiamo mantenuto l’impegno preso con i residenti: restituire al quartiere un centro vivibile, sicuro e accessibile. Le ultime finiture completeranno questo importante intervento di riqualificazione urbana« dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Ferruccio Rota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Politica
Enti locali
Ambiente
Acqua
Tempo libero
Turismo
Economia, affari e finanza
Costruzioni, Proprietà
Ferruccio Rota
EcoDiBergamo.it