Cantiere per la vasca di laminazione, modifiche alla viabilità in via Statuto

Prenderanno il via da lunedì 9 dicembre i lavori per la realizzazione della nuova vasca di laminazione in largo Barozzi a Bergamo. Dopo il completamento delle operazioni di spostamento dei sottoservizi e della bonifica bellica, si passerà all’installazione delle palancole, un passaggio fondamentale per lo scavo vero e proprio.

Stop alle auto in via Statuto

I provvedimenti viabilistici, da lunedì 9 dicembre fino al 31 dicembre 2025 prevedono: in via dello Statuto, nel tratto compreso tra la via Grataroli e il parcheggio privato a pagamento il divieto di transito, in entrambi i sensi di marcia, per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi dell’impresa; divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni sul marciapiede al lato opposto a quello interessato dai lavori; divieto di sosta permanente con rimozione forzata negli stalli di sosta esteso a tutte le categorie di veicoli, eccetto i mezzi dell’impresa.

In base alle necessità di lavorazione che si renderanno necessarie nella progressione dei lavori, sono inoltre previsti i seguenti provvedimenti viabilistici:

- nell’ultimo tratto di via Grataroli in direzione di via Statuto strada a fondo chiuso e divieto di sosta permanente con rimozione forzata su ambo i lati, per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi dell’impresa;

- in via Grataroli nel tratto compreso tra la scuola e via Riva di Villasanta: doppio senso di circolazione con obbligo di entrata e uscita verso via Riva di Villasanta;

- in via Damiano Chiesa senso unico di marcia in direzione di via Statuto;

- all’intersezione tra via Costituzione e via Statuto è consentita solo l’entrata e l’uscita al parcheggio privato a pagamento ivi ubicato e alla sede della Guardia di finanza.

Il progetto

Il valore complessivo dell’intervento per la realizzazione della nuova vasca di laminazione in largo Barozzi è di circa 4 milioni di euro, finanziato con risorse nazionali ex Pnrr, e prevede una durata di circa un anno, con conclusione prevista entro i primi mesi del 2026. L’intervento si rende necessario a seguito di episodi di allagamento verificatisi negli ultimi anni nel quartiere di Santa Lucia, in particolare nelle zone tra largo Barozzi, via dello Statuto e le aree limitrofe, dovuti alle insufficienze nel sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue e meteoriche.