Cantieri, 730 ispezioni in un anno: «È aumentato il lavoro irregolare»

I numeri

La questione dei ponteggi

Le maggiori contestazioni riguardano l’idoneità dei ponteggi: ponteggi non completi per la mancanza di parapetti, oppure non mantenuti in efficienza, con parti deformate o arrugginite». Un tema, quello dei ponteggi, che spesso si lega alla tipologia più frequente degli infortuni in edilizia: le cadute dall’alto (i provvedimenti sono passati dai 55 del 2021 ai 148 del 2024). «Su questo, Ats ha avviato da tempo un’attività di formazione e comunicativa (il progetto #NonCiCasco, ndr) per diffondere una corretta cultura della sicurezza», aggiunge Vitale.