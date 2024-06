Cantieri per il nuovo tram Bergamo-Villa d’Almè: modifiche alla viabilità in città e a Ponteranica

Teb comunica che i lavori per la costruzione della nuova Linea T2 Bergamo - Villa d’Almè stanno procedendo regolarmente lungo tutto il percorso della futura linea tramviaria. In particolare, gli interventi necessari alla definizione del tracciato lungo due fermate strategiche come Ponteranica e Stadio, rendono necessarie alcune significative modifiche alla viabilità.

Bergamo

Nel comune di Bergamo, a partire da giovedì 20 giugno e fino al 31 agosto, sarà chiuso al traffico viale Giulio Cesare nel tratto compreso fra i civici 26 e 31. Nello stesso periodo è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area parcheggio corrispondente all’entrata nell’ex azienda Reggiani.

Sarà consentito il transito in via Suardi, nel tratto compreso tra via Noli e l’intersezione con via Bronzetti, in particolare nella corsia per chi proviene dal centro in direzione della periferia.

Ponteranica

Nel comune di Ponteranica, le vie Pontesecco e Valbona attualmente chiuse per lavori, saranno riaperte a partire da martedì 25 giugno. Nella stessa data è prevista l’istituzione di un senso unico discendente in via Papa Giovanni XXIII, in direzione di via Maresana. Contestualmente verrà chiuso il tratto di via Maresana che consente l’ingresso al paese per chi proviene dalla provinciale 470, lasciando di fatto aperta solo la corsia in discesa, compresa tra l’intersezione con la via Papa Giovanni XXIII da un lato e il provinciale dall’altro.

L’accesso al paese sarà garantito per la via Pontesecco, proseguendo lungo la via Valbona. Nello stesso periodo sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nei parcheggi antistanti la Scuola Vivace, per consentire l’istituzione dell’area di cantiere necessaria per la posa dei materiali da costruzione. Questa modifica alla viabilità sarà attiva fino al 15 luglio.

A partire dal 15 luglio e fino al termine lavori previsto entro la fine del 2024, via Papa Giovanni XXIII sarà chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. In questo caso l’accesso sarà consentito soltanto ai residenti della via. L’accesso al paese sarà garantito per la via Pontesecco, proseguendo lungo la via Valbona mentre nella direzione opposta verso Bergamo il percorso sarà garantito da via Maresana.

A partire dal 1° luglio e fino al termine lavori previsto entro giugno 2026, invece, sarà chiusa la pista ciclabile che interessa la Galleria della Ramera, a partire dall’altezza del Bo.po e fino all’uscita della galleria, sul tratto di pista ciclabile ricadente nel comune di Bergamo.