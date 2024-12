Capodanno, in piazzale Alpini si balla in stile anni Novanta

Nessun grande nome della musica italiana o internazionale, ma una grande discoteca all’aperto con «tantissimi effetti speciali e mascotte» (questa la promessa degli organizzatori), per l’ultimo dell’anno in piazzale Alpini.

Mentre lo scorso anno sul palco di Nxt station saliva anche Giuliano Palma, quest’anno lo spettacolo che porterà in scena Shining Production (a fronte di un contributo del Comune di Bergamo pari a 90mila euro) strizza l’occhio alla musica dance, con una serata revival.

Capodanno in piazzale Alpini: «Tantissimi effetti speciali»

Già durante l’estate il format danzereccio è stato testato, «con il tutto esaurito – scrive Shining production annunciando la serata –. Voglio Tornare Negli Anni 90 torna a Nxt, in piazzale degli Alpini a Bergamo, e lo fa nella notte più celebrata dell’anno. Il 31 dicembre, dalle 21, l’attesa del nuovo anno sarà in compagnia del live show anni 90 più amato di sempre: una grande festa in piazza che vedrà protagonisti sul palco frontman, dj’s, ballerine, mascotte, tantissimi effetti speciali e, soprattutto, tutta la musica dance di un decennio iconico, che ha fatto la storia».

Il programma del Capodanno in piazzale Alpini

I festeggiamenti iniziano alle 19,30, in apertura di serata e poi, dopo la mezzanotte, Radio Number One, scalderà il pubblico con La Combriccola, il programma radiofonico condotto da Laura Basile, Sergio Sironi e Pat Romano, on air tutte le mattine dalle 7 alle 10, accompagnati da dj Alboss, per vivere il passaggio tra il 2024 e il 2025 all’insegna della spensieratezza e del divertimento. L’evento, organizzato dal Comune di Bergamo con Shining Production è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (il link per prenotare sarà a breve disponibile, per informazioni www.nxtbergamo.it).

Tutte le info: area da sgomberare entro le 2

Come già annunciato da L’Eco, la serata si terrà nel piazzale vicino alla stazione, dove il Comune ha previsto un tetto massimo di 5mila partecipanti. La serata sarà gestita con regole precise sul fronte della sicurezza, con il posizionamento di new jersey a delimitare la zona, la presenza delle forze dell’ordine in numero adeguato per la gestione dell’ordine pubblico nelle zone degli accessi alla piazza.