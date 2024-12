Capodanno in piazzale Alpini: transenne in viale Papa Giovanni e stop alle auto

Stop alle auto dalle 15 del 31 dicembre in Viale Papa Giovanni nel tratto compreso tra via Paleocapa e via Bonomelli, dalle 18 stop al transito anche ai mezzi pubblici. Il Comune di Bergamo, per disciplinare la circolazione stradale e pedonale e al fine di garantire e tutelare la sicurezza delle persone che parteciperanno al Capodanno in piazzale Alpini, ha emesso nella mattinata del 31 dicembre un’ordinanza che dispone:

- Dalle 15 del 31 dicembre 2024 e fino a cessate esigenze, di istituire i seguenti provvedimenti viabilistici in viale Papa Giovanni nel tratto compreso tra via Paleocapa e via Bonomelli: divieto di transito veicolare, eccetto mezzi pubblici del Servizio Tpl (Trasporto pubblico locale), dalle 18 divieto di transito esteso ai mezzi pubblici del Servizio Tpl.

- Dalle 12 del 31 dicembre 2024 e fino a cessate esigenze, di istituire i seguenti provvedimenti viabilistici nel parcheggio pubblico ubicato in viale Papa Giovanni di fronte al civico 118: divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.

- Dalle 15.00 e fino a cessate esigenze, in via Novelli, di istituire i seguenti provvedimenti viabilistici, nell’ultimo tratto che porta a viale Papa Giovanni: strada a fondo chiuso, divieto di transito veicolare.