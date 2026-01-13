Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 13 Gennaio 2026

Carabinieri forestali di Bergamo, il bilancio del 2025: più di 800 controlli, 130 tra reati e illeciti amministrativi

L’ATTIVITÀ. «Diffuso rispetto delle normative, ma l’attenzione resta alta». Fondamentali le segnalazioni della cittadinanza.

Redazione Web
Redazione Web

Bergamo

I carabinieri forestali di Bergamo tracciano un bilancio dell’attività del 2025, definitivo «particolarmente impegnativo» sui fronti dell’inquinamento e dei rifiuti, con un occhio di riguardo per parchi naturali o aree ecologicamente significative. Come quelle perifluviali, che causano anche pregiudizio a tutte le aziende che gestiscono i rifiuti legalmente e che per questo rischiano di perdere capacità imprenditoriale a causa dei maggiori costi da sostenere.

Più di 800 controlli

Su 834 controlli effettuati, sono stati 46 i reati perseguiti, con deferimento di 49 persone. Poi 84 illeciti amministrativi, con sanzioni per un totale di 144mila euro. Nei più vari ambiti: dalla gestione dei rifiuti al mancato rispetto delle disposizioni in materia di fertilizzanti azotati ed effluenti di allevamento, dalla disciplina degli scarichi e la tutela delle acque sotterranee all’inquinamento più in generale.

Una delle operazioni
Una delle operazioni
Un intervento per «fumi molesti»
Un intervento per «fumi molesti»

Fondamentali le segnalazioni

Due interventi significativi hanno riguardato il fenomeno dello stoccaggio di rifiuti elettronici e parti di veicoli, privi di tracciabilità, per poi essere spediti illecitamente verso paesi extra Ue: fondamentali in questi casi le segnalazioni e le denunce della cittadinanza. Come nel caso di fiumi e torrenti con anomale colorazioni delle acque o presenza di schiume, prontamente individuando le aziende che per dolo, imperizia, o guasti tecnici, scaricavano liquidi inquinanti.

Tra rifiuti elettronici
Tra rifiuti elettronici
E parti di veicoli
E parti di veicoli

«Diffuso rispetto delle normative»

Stabile il fenomeno di abbandoni illeciti di macerie edili, frequenti gli interventi a tutela della qualità dell’aria e pubblica sicurezza in occasione di illeciti abbruciamenti di materiale vegetale, con conseguente emissione di «fumi molesti». Determinante la collaborazione del Nucleo elicotteri dei carabinieri di Orio al Serio e la sinergia con i tecnici di Arpa.

Alcuni detriti abbandonati
Alcuni detriti abbandonati

«Pur riscontrando sostanziale diffuso rispetto delle normative, è intenzione mantenere alto il livello di controllo e monitoraggio alla corretta gestione rifiuti e rispetto prescrizioni da autorizzazioni ambientali», concludono i carabinieri.

Bergamo
Orio al Serio
Ambiente
inquinamento
Rifiuti
Risorse naturali
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Carabinieri Forestali
Arpa