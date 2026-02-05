Caregiver, bene la legge. Ma solo mille beneficiari

Il primo passo è stato compiuto in Consiglio dei ministri a inizio 2026, ora toccherà all’iter parlamentare. L’Italia si appresta ad avere una legge organica sui caregiver, cioè chi gratuitamente e volontariamente si dedica all’assistenza di una persona – soprattutto un familiare – in condizione di fragilità perché non autosufficiente. Secondo il testo di partenza definito dall’esecutivo, sarà erogato un contributo economico – fino a 400 euro mensili dal 2027 – per i caregiver conviventi con un carico d’impegno di almeno 91 ore settimanali, un Isee non superiore a 15mila euro e un reddito annuo non superiore a 3mila euro annui. Si calcola che, in tutta Italia, potrebbero beneficiarne in 52mila, a fronte dei circa 7 milioni di caregiver conteggiati dall’Istat (lo 0,75%); se le proporzioni fossero rispettate, in Bergamasca ne avrebbero diritto in poco meno di un migliaio sui 110mila stimati.

Il progetto Bergamo apripista

«Prendersi cura di chi si prende cura» è un’esigenza sentita da tempo. Bergamo ha fatto da apripista in Lombardia – sulla scia di una legge regionale e con un finanziamento della Regione di circa un milione di euro, integrato da risorse territoriali – e anche in Italia, avviando già dal 2023 un’ampia sperimentazione promossa dall’Ats con il coinvolgimento delle Asst,

«Le misure economiche, per come sono state comunicate, hanno criteri selettivi e tempistiche progressive; mentre l’impatto più immediato, per i territori, riguarda la domanda di riconoscimento, la necessità di orientamento, e la capacità del sistema di offrire risposte di sollievo» del Collegio dei sindaci, degli Ambiti, dell’associazionismo e del Terzo settore. Ma come s’inserirà, in questa cornice, il disegno di legge da poco varato? «Il Ddl ha un valore politico e istituzionale perché tenta di dare una cornice nazionale organica, introducendo un riconoscimento formale e una logica di tutele differenziate in base a convivenza e intensità del carico assistenziale, con un contributo economico mirato per situazioni di cura ad altissima intensità e in condizioni economiche più fragili. Per un territorio come Bergamo – commenta Massimo Giupponi, direttore generale di Ats Bergamo –, il punto centrale non è leggere il Ddl come un intervento “alternativo” a ciò che già esiste, ma come un’occasione per allineare e rafforzare i livelli di tutela: nazionale, regionale e territoriale. Allo stesso tempo, è utile mantenere un approccio realistico sulle aspettative. Le misure economiche, per come sono state comunicate, hanno criteri selettivi e tempistiche progressive; mentre l’impatto più immediato, per i territori, riguarda la domanda di riconoscimento, la necessità di orientamento, e la capacità del sistema di offrire risposte di sollievo, supporto psicologico e accesso facilitato ai servizi».

L’identikit

L’Ats ha anche sondato una platea di 2mila caregiver bergamaschi, tracciando un profilo utile a comprenderne le caratteristiche e calibrare gli interventi. Sono prevalentemente donne (74,6%), le fasce d’età più rappresentate vanno dai 55-59 anni (20,2%) ai 60-64 anni (19,9%). È un compito spesso gravoso: il 53,5% riporta uno stress «medio» e il 32,5% «alto», descrivendo – spiega l’Agenzia – «una condizione di pressione diffusa nel campione». Anche perché quasi la metà di loro (il 47%) assiste una persona fragile da più di 5 anni, e il 35,35% da 2-5 anni; tra l’altro, due caregiver su tre (66%) sono conviventi. Quanto alla compatibilità con la vita professionale, il 49,1% degli intervistati lavora, mentre la restante parte è in pensione (27,6%) o disoccupato (16,0%).

«Nodo risorse»

Guardando al disegno di legge messo a punto dall’esecutivo, tra gli addetti ai lavori matura una sintesi comune: condivisibile il principio, limitate le risorse. «Devono essere assolutamente incrementate – rileva Marcella Messina, presidente del Collegio dei sindaci di Bergamo –: è necessario un maggior riconoscimento economico e un ripensamento legato ai requisiti. I Comuni stanno portando avanti degli interventi per le persone fragili provando a creare figure che integrano i servizi pubblici e fanno uscire dall’isolamento, invece sul piano nazionale si va a descrivere la figura del caregiver che restituisce un’idea di relazione esclusiva tra accudito e accudente».