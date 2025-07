Carnevali: «Il turismo ha un peso economico rilevante, ma Bergamo ha bisogno di nuovi residenti»

In attesa del viaggio in Giappone ad agosto, la sindaca è presente su più fronti. «Coltivare la propensione alla relazione con gli altri, tenere una dimensione di prossimità non toglie autorevolezza». Elena Carnevali difende come «una preziosità da custodire» quella caratteristica umana «che fa sì che chi mi incontra spesso passi in due minuti dal chiamarmi sindaca a Elena. A volte si scusano per questa confidenza, ma a me fa piacere». Assicura che anche per il resto del mandato «continuerò ad ascoltare molto». E a decidere: «È tutto migliorabile, ma gli obiettivi strategici sono chiari».