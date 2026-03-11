Carrara, chiusa la disputa sugli extra costi dei lavori esterni: accordo da 200mila euro

Il Comune di Bergamo chiude la partita sulle contestazion i relative ai lavori di ampliamento e valorizzazione degli spazi esterni dell’Accademia Carrara. La Giunta ha autorizzato la sottoscrizione di un accordo transattivo con l’Associazione temporanea di imprese composta da Casinelli Giuliano Srl e Fraticola Coperture Snc , evitando così un possibile contenzioso giudiziario.

Accademia Carrara, accordo da 200mila euro per chiudere le contestazioni

L’intesa consente di definire in via stragiudiziale le richieste economiche avanzate dall’impresa appaltatrice al termine dei lavori. L’intervento, approvato nell’agosto 2022 e concluso nel settembre 2024, ha avuto un valore complessivo di 2.188.054 euro.

Al termine del cantiere, però, l’Ati aveva presentato richieste aggiuntive per oltre un milione di euro più IVA, legate tra l’altro a scavi archeologici e a opere di finitura non condivise con la direzione lavori, oltre alla richiesta di annullare la penale per il ritardo accumulato.

Dopo una serie di verifiche tecniche e legali, le parti hanno raggiunto un accordo che prevede il pagamento da parte del Comune di 200mila euro più IVA, a saldo di tutte le reciproche pretese e con la rinuncia a ulteriori contestazioni relative all’appalto.

Come viene finanziato l’accordo del Comune di Bergamo

L’importo sarà coperto per 129.700 euro con somme già impegnate per l’opera e per 70.300 euro attraverso la variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale il 2 marzo 2026. Con la definizione dell’accordo sarà ora possibile procedere con le ultime fasi amministrative dell’intervento.

Collaudo dei lavori entro il 20 marzo