«Cascata» d’acqua sulle Mura, le verifiche del Comune: situazione sotto controllo - Foto e video

«Situazione sotto controllo»

Sant'Agostino

(Foto di Fabiana Tinaglia)

Martedì pomeriggio i tecnici del Comune di Bergamo, insieme ad Uniacque, hanno verificato la situazione che sarebbe sotto controllo. A fare il punto l’assessore al Verde di Palafrizzoni Oriana Ruzzini: «È stato fatto un sopralluogo al parco Sant’Agostino e non sono stati riscontrati altri danni. L’acqua, quando piove, ovviamente scende in quel punto (dove il parapetto è crollato, ndr), ma sotto c’è un prato di 80 metri dove l’acqua si disperde. E’ inoltre presente un canale di dimensioni importanti. Quel punto delle Mura è diventato una valvola di sfogo importante che fa da “cascata”. Stiamo aspettando che il Demanio intervenga con un’opera strutturale di ripristino». Il parapetto sarà ricostruito con dei punti di “sfogo” alla base, in modo che non si venga a ricreare il problema. Nel frattempo il Parco Sant’Agostino resta chiuso.