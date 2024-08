Case vuote a rischio furti? Ecco come comportarsi - Il vademecum

«Alcune regole basilari e apparentemente scontate per contrastare il fenomeno dei furti nelle abitazioni in estate. Consigli che soprattutto nel periodo di Ferragosto è meglio seguire». Così l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa si rivolge ai lombardi. «Questo periodo - spiega - è particolarmente caratterizzato dalle partenze per le meritate vacanze estive, per cui molte abitazioni rimangono vuote per qualche settimana. È bene, quindi, mettere in pratica poche, semplici, azioni che contribuiscono a ridurre notevolmente i rischi».