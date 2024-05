Caserme Montelungo e Colleoni, c’è l’accordo: ok a residenze ed aule

Caserme Montelungo-Colleoni, si sblocca l’iter per la riqualificazione e il restauro delle due ex caserme e si entra finalmente nella fase esecutiva della ristrutturazione dei due grandi edifici che si trovano a pochi passi dal centro di Bergamo. L’obiettivo è trasformare i due immobili in studentati universitari con oltre 450 posti disponibili.

I protagonisti del progetto

L’ingresso di Fondazione Cariplo: investimento da 5 milioni

I nuovi alloggi

La ex Colleoni

L’accordo e l’iter

Nei prossimi giorni i soggetti coinvolti nell’operazione sottoporranno all’approvazione dei propri organi quanto concordato nel Collegio di Vigilanza. Nella giornata di martedì 21 maggio la Giunta ha approvato, per quanto riguarda l’Amministrazione comunale, l’operazione che sarà discussa venerdì in Commissione e lunedì prossimo nell’ultima seduta di Consiglio Comunale dell’Amministrazione Gori. Analoghi passaggi deliberativi avverranno anche per gli altri sottoscrittori dell’Accordo di Programma. Una volta finalizzato il nuovo atto integrativo e approvata la proposta di Redo Sgr, quest’ultima sarà sottoposta a una procedura di evidenza pubblica, per sollecitare il mercato ed individuare eventuali proposte migliorative. Una volta individuato il gestore del fondo, lo stesso sarà gestito in regime privatistico, snellendo così i tempi di affidamento dei lavori e l’avvio del cantiere per il restauro del comparto Montelungo-Colleoni. Una volta ristrutturata, la ex caserma Montelungo sarà acquisita dall’Università insieme alle nuove aule didattiche, mentre l’ex caserma Colleoni rimarrà di proprietà privata.