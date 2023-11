C’è aria di Natale con le luminarie nelle vie. E in via XX Settembre già le letterine per Santa Lucia - Foto

C’è già aria di Natale per le vie della città, e non solo per le temperature meno miti. I lavori per l’installazione delle luminarie fervono già da qualche giorno, in centro e nei quartieri. E così da viale Papa Giovanni a via XXIV Maggio, da via Tiraboschi a Borgo Palazzo si vedono già pendere gli addobbi, che verranno accesi tra fine novembre e inizio dicembre. Dieci chilometri di luci a dire che è davvero arrivata la festa.