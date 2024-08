Cede il muro di sostegno in via Madonna del Bosco, a Longuelo cambia la viabilità - Foto

Per consentire i lavori stradali di sistemazione dei muri di sostegno in via Madonna del Bosco, a causa di un cedimento della carreggiata verso via Madonna del Bosco, nella zona di Longuelo, è stata emessa un’ordinanza di regolamentazione della circolazione che istituisce i seguenti provvedimenti viabilistici: in via Madonna del Bosco dal 9 agosto al 6 settembre dalle ore 6 alle ore 20 è previsto il restringimento della carreggiata con contestuale istituzione del senso unico alternato mediante l’ausilio di un semaforo di cantiere. Istituito anche il divieto di sosta per tutto il giorno con rimozione forzata ambo i lati, eccetto i mezzi dell’impresa.