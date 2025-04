Celadina, violenta lite alle case Aler: 29enne ferito alla testa con un’arma da taglio - Foto e video

Una violenta lite è scoppiata nella tarda mattinata di giovedì 3 aprile all’esterno di un appartamento al pianterreno di una palazzina Aler in via Celadina 39, nel quartiere della Celadina a Bergamo. Le persone coinvolte, tra cui un ferito, si sono immediatamente date alla fuga. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Bergamo, per i rilievi del caso e per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.