Cellulare alla guida, in città 26 sanzioni in una settimana

Dal presidio dei quartieri alla viabilità, dalle attività di prevenzione ai controlli sui mezzi pesanti e sull’uso del cellulare alla guida. Questi i principali fronti dell’attività svolta dagli agenti del Comando della Polizia locale di Bergamo nella scorsa settimana.

Per quanto riguarda le Unità mobili di quartiere, attenzione verso le aree dei quartieri di Carnovali, Boccaleone, Promessi Sposi, Malpensata e Colognola, con oltre 35 ore di lavoro per circa 20 agenti, con 20 sanzioni elevate a seguito delle segnalazioni dei residenti dei quartieri oggetto del servizio della scorsa settimana.

Sul fronte dei controlli di viabilità sulle strade della città, tre persone sono state denunciate in conseguenza del proprio comportamento al volante. Una persona è stata denunciata a piede libero perché alla guida con patente falsa, altre due sono state deferite in stato di libertà perché si trovavano alla guida in stato di ebbrezza.

Taxi, Ncc e mezzi pesanti

Continua il giro di vite sui taxi e sugli Ncc abusivi da parte degli agenti del Comando di via Coghetti in questo primo bimestre 2023. Ancora controlli da parte di agenti in borghese nell’area della stazione, con ben 16 veicoli sottoposti ad accertamenti la scorsa settimana. Proseguono anche i controlli ai mezzi pesanti, soprattutto per quel che riguarda la mancata osservanza dei turni di riposo, tra le principali cause di incidenti lungo le strade delle città italiane. Questa settimana i controlli sono stati effettuati su 20 veicoli e 16 sanzioni sono state elevate, soprattutto proprio per mancato riposo obbligatorio, un’attività di prevenzione, sottolinea il Comune, particolarmente importante.

Viabilità

Grande impegno per presidiare il traffico e cercare di regolarne il più possibile gli effetti: gli agenti di via Coghetti hanno trascorso 30 ore della scorsa settimana tra piazzale Marconi e le autolinee per gestire - attraverso turni che hanno richiesto l’impiego di ben 120 agenti - il traffico nelle ore di punta, quando, cioè, i flussi di bus sostitutivi dei treni provenienti da Carnate si aggiungono al servizio quotidiano che trasporta pendolari e studenti nel capoluogo. Attenzione particolare come al solito riservata alle scuole della città, con 12 ore di presidio nelle ore del mattino e ben 24 agenti impiegati lungo l’arco della settimana.

Manifestazioni

Le manifestazioni hanno tenuto banco nella scorsa settimana: la partita contro lo Sporting Lisbona e la grande Sfilata di Mezza Quaresima hanno richiesto molta attenzione agli agenti del Comando di via Coghetti. In particolare, giovedì scorso in occasione della partita di Europa League Atalanta-Sporting Lisbona, 23 agenti e un ufficiale sono stati dedicati ai servizi di viabilità dalle 16 alle 00,30, per garantire la verifica delle aree, il presidio della Ztl stadio, l’accompagnamento dei tifosi all’inizio e al termine della partita.

Nella giornata di domenica è stata la Sfilata di Mezza Quaresima a richiedere tantissima attenzione da parte degli agenti del Comune di Bergamo. Sono stati impegnati ben 35 agenti e un ufficiale, dalle 7 alle 19, prima per le chiusura di via Bonomelli e per il controllo delle soste lungo il tracciato della manifestazione, poi per gli sbarramenti per la chiusura al traffico lungo tutto il percorso, un presidio durato fino alla conclusione delle operazioni di pulizia delle vie. Oltre ai volontari del Gruppo comunale di Protezione civile, hanno collaborato al presidio e al controllo degli eventi ben 12 appartenenti all’Associazione Carabinieri in congedo, 9 volontari dell’Associazione City Angels, 3 volontari dell’Associazione Polizia Penitenziaria. Infine, la gara contro la Fiorentina, che, seppure sospesa, ha visto l’impiego di 23 agenti e un ufficiale dalle 13 fino alle 17,30, quando la partita è stata definitivamente e ufficialmente sospesa.

Sicurezza stradale

Sulla verifica dell’utilizzo del cellulare alla guida, una delle principali cause di incidenti sulle strade del nostro Paese, sono state 26 le sanzioni comminate negli ultimi 7 giorni. Sono stati inoltre effettuati i rilievi di ben 40 incidenti nell’arco della settimana passata: in 19 di questi sono stati accertati feriti lievi, tutte illese le persone coinvolte nei restanti 21 incidenti.

Controlli di sicurezza

Infine, i controlli di sicurezza. Oltre all’arresto, giovedì 14 marzo. per minacce e resistenza a pubblico ufficiale, lunedì 11 marzo è stato effettuato un lungo servizio coordinato con Questura e carabinieri. Sono state controllate 74 persone nell’area della stazione, in via Paglia e piazzale Alpini. Sequestrati 5.50 grammi di hashish.

Sono stati svolti controlli in abiti civili nel quartiere Villaggio Sposi nella notte tra il 12 e il 13 marzo, per soprattutto in ragione di alcuni danneggiamenti e furti avvenuti su veicoli in sosta nel quartiere. Nessun furto o danneggiamento, ma gli agenti hanno elevato una denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Controlli giovedì scorso con le unità cinofile Tenai e Loki anche alla fermata Teb di piazzale Marconi. Sono stati verificati i passeggeri di 4 convogli, elevata una sanzione per consumo di sostanze stupefacenti.