Chiusa via Fara fino al 29 marzo per lavori: le soluzioni alternative

Primo giorno senza troppi scossoni per il nuovo tratto di cantiere di Uniacque per il rifacimento dell’acquedotto Algua-Bergamo. Dopo l’avvio dei lavori in via Maironi da Ponte e la chiusura della via che impedisce lo scavalco, da lunedì e fino a sabato 29 marzo è stato attivato un nuovo cantiere per il rinnovo della seconda condotta di Algua.

L’intervento sta interessando il tratto interrato di piazzale Sant’Agostino, tra via Porta Dipinta e viale delle Mura, e comporta qualche modifica alla viabilità: la chiusura di piazzale Sant’Agostino e di via Fara. Questa fase del cantiere, che si sovrappone alla precedente, richiede una riorganizzazione della circolazione per garantire l’accesso e l’uscita da via Fara ai residenti e agli utenti del «parcheggio Città Alta.

Modifiche alla viabilità per l’acceso al parcheggio della Fara

È stata predisposta una viabilità alternativa per i veicoli già autorizzati e per chi deve accedere o uscire dal «parcheggio Città Alta» in via Fara:

Percorso in entrata: porta Sant’Agostino → viale delle Mura → via Osmano → via Porta Dipinta → via della Fara.

Percorso in uscita: via della Fara → via alla Porta di San Lorenzo → via Boccola → largo Colle Aperto.

Ztl disattivate

Per tutta la durata dei lavori, le Zone a Traffico Limitato (ZTL) nei varchi videosorvegliati di via Osmano e via Boccola saranno disattivate. In via Osmano, in via Porta Dipinta, in via Fara, in via alla Porta di San Lorenzo e in via Boccola viene istituito il limite di velocità di 30 KM/h.

«Si tratta di un intervento essenziale per l’ammodernamento dell’infrastruttura idrica della città. Siamo consapevoli che i lavori comporteranno alcune difficoltà nella circolazione, ma abbiamo studiato soluzioni che garantiscano l’accessibilità per residenti e utenti del parcheggio della Fara. Chiediamo ai cittadini collaborazione e attenzione alla segnaletica predisposta per rendere più fluida la viabilità durante questo periodo» dichiara l’assessore alle Politiche della Mobilità Marco Berlanda.

L’ordinanza nel dettaglio