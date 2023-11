«Christmas Design», 20 installazioni di luce raccontano il Natale in città

Un’esposizione a cielo aperto, curata da altrettanti artisti e designer, che prenderà vita nei luoghi più frequentati della città il 25 novembre e che sarà visitabile fino al 7 gennaio 2024. Si chiama «Christmas Design. La creatività per il Natale 2023» ed è la prima edizione di una mostra (l’idea è quella di farne un appuntamento fisso) che si propone di arricchire di luci e di colori la città Capitale della Cultura nel periodo delle feste. L’iniziativa è organizzata dal Distretto Urbano del Commercio con la collaborazione del Comune e di VisitBergamo. «Christmas Design sancisce il debutto di una manifestazione che ogni anno inviterà artisti e designer di fama internazionale a prodursi in opere portatrici di un messaggio di festa – spiega Nicola Viscardi, general manager del Duc –. Vogliamo portare in città una mostra pop facilmente accessibile, coinvolgendo le realtà imprenditoriali e culturali più presenti sul territorio».

Dove sono collocate le opere

Da piazza Matteotti a via Colleoni, in Città Alta, passando per piazza della Cittadella, piazzetta Santo Spirito, piazza Carrara e altri angoli della città (compreso un autobus dell’Atb): le opere saranno ben visibili e raccontate anche attraverso il podcast «Un caffè con il designer», che sarà possibile ascoltare liberamente su Spotify e nel quale ogni artista racconterà la sua opera.

L’idea alla base dell’iniziativa